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Київ знову накрила сильна злива (відео)

Фото: Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Київ сьогодні, 7 липня, знову накрила сильна злива. Частину вулиць вже підтопило.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Столицю вже затоплює", - йдеться у повідомленні.

Місцеві мешканці опублікували відео з наслідками зливи.

Також Telegram-канали повідомляють, що через негоду почало підтоплювати ТЦ Ocean Plaza.

Інформація від КМДА

Через зливу у місті виникли локальні підтоплення у Голосіївському і Печерському районах, на місцях працюють гідрослужби.

"Основна частина підтоплень - не на балансових вулицях дорожньої служби. Важливо, що напередодні у цих та інших районах зливостоки розчищали. І на початок дощу вони були чистими. Проте зливи залпові і система дощової каналізації не розрахована на таку кількість опадів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що грози зі зливами і шквалами прогнозують синоптики до кінця доби, тож гідрослужби продовжують роботу у посиленому режимі.

Негода у Києві та області

Вчора ввечері Київ накрила гроза. У різних районах міста фіксують сильні пориви вітру та зливу.

У Борисполі в результаті негоди зруйновано котельну трубу. У різних районах було зафіксовано сильні пориви вітру та зливу.

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