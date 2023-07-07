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Киев снова накрыл сильный ливень (видео)

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Киев сегодня, 7 июля, снова накрыл сильный ливень. Часть улиц уже подтопило.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Столицу уже затапливает", - говорится в сообщении.

Местные жители опубликовали видео с последствиями ливня.

Также Telegram-каналы сообщают, что из-за непогоды начало подтапливать ТЦ Ocean Plaza.

Непогода в Киеве и области

Вчера вечером Киев накрыла гроза. В разных районах города фиксируют сильные порывы ветра и ливень.

В Борисполе в результате непогоды разрушена котельная труба. В разных районах были зафиксированы сильные порывы ветра и ливня.

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