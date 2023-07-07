Киев снова накрыл сильный ливень (видео)

Киев сегодня, 7 июля, снова накрыл сильный ливень. Часть улиц уже подтопило.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
"Столицу уже затапливает", - говорится в сообщении.
Местные жители опубликовали видео с последствиями ливня.
Также Telegram-каналы сообщают, что из-за непогоды начало подтапливать ТЦ Ocean Plaza.
Вчера вечером Киев накрыла гроза. В разных районах города фиксируют сильные порывы ветра и ливень.
В Борисполе в результате непогоды разрушена котельная труба. В разных районах были зафиксированы сильные порывы ветра и ливня.
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