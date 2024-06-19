UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Київ знову накриє пил із Сахари? Що кажуть синоптики

Фото: синоптики розповіли, чи накриє Київ пил із Сахари (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Пилу із Сахари не буде найближчим часом над Києвом. Інформація, що з'явилася в мережі, не більше, ніж фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Мережею Інтернет шириться новина (з посиланням на Copernicus) про надходження пилу з Сахари на територію України й, ніби він очікується у Києві. Синоптики Українського гідрометеорологічного центру спростовують цю інформацію", - кажуть синоптики.

За їх словами, вони не чекають пустельного пилу над Україною.

"До України надходитиме повітряна маса з північно-західної Європи. Також завтра (20 червня, - ред) ми очікуємо короткочасні дощі з грозами", - кажуть у "Укргідрометцентрі".

Синоптики просять не розповсюджувати фейкові новини.

Пилу з Сахари не буде найближчим часом над Києвом (facebook.com/UkrHMC)

Пил із Сахари

Вперше пил із Сахари в Україні фіксували у квітні 2024 року. Тоді синоптики попереджали, що пил принесла тепла хвиля із західного Середземномор'я.

Важливо, що пил виявився шкідливим для людей з респіраторними захворюваннями, людей похилого віку та дітей. Пізніше нову хвилю пилу в Україні з пустелі в Африці фіксували і наприкінці квітня.

Погода в Україні

Завтра, 20 червня, в Україні похолодає. Його зумовить холодний атмосферний фронт.

При цьому схід, південь і значна частина центральних областей залишаться в зоні сухої та спекотної погоди. Тоді як в інших регіонах можливі дощі із грозами.

Детальний прогноз на поточний робочий тиждень в Україні - читайте у матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПогода в УкраїніПогодаПогода в Києві