Киев снова накроет пыль из Сахары? Что говорят синоптики

Пыли из Сахары не будет в ближайшее время над Киевом. Информация, появившаяся об этом в сети, не больше, чем фейк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Сетью Интернет распространяется новость (со ссылкой на Copernicus) о поступлении пыли из Сахары на территорию Украины и, будто она ожидается в Киеве. Синоптики Украинского гидрометеорологического центра опровергают эту информацию", - говорят синоптики.
По их словам, они не ждут пустынной пыли над Украиной.
"В Украину будет поступать воздушная масса из северо-западной Европы. Также завтра (20 июня, - ред) мы ожидаем кратковременные дожди с грозами", - говорят в "Укргидрометцентре".
Синоптики просят не распространять фейковые новости.
Пыли из Сахары не будет в ближайшее время над Киевом (facebook.com/UkrHMC)
Впервые пыль из Сахары в Украине фиксировали в апреле 2024 года. Тогда синоптики предупреждали, что пыль принесла теплая волна из западного Средиземноморья.
Важно, что пыль оказалась вредной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей. Позже новую волну пыли в Украине из пустыни в Африке фиксировали и в конце апреля.
Завтра, 20 июня, в Украине ощутимо похолодает. Его обусловит холодный атмосферный фронт.
При этом восток, юг и значительная часть центральных областей останутся в зоне сухой и жаркой погоды. Тогда как в других регионах вероятны дожди с грозами.
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