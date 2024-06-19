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Киев снова накроет пыль из Сахары? Что говорят синоптики

Украина, Среда 19 июня 2024 14:16
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Киев снова накроет пыль из Сахары? Что говорят синоптики Фото: синоптики рассказали, накроет ли Киев пыль из Сахары (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Пыли из Сахары не будет в ближайшее время над Киевом. Информация, появившаяся об этом в сети, не больше, чем фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Сетью Интернет распространяется новость (со ссылкой на Copernicus) о поступлении пыли из Сахары на территорию Украины и, будто она ожидается в Киеве. Синоптики Украинского гидрометеорологического центра опровергают эту информацию", - говорят синоптики.

По их словам, они не ждут пустынной пыли над Украиной.

"В Украину будет поступать воздушная масса из северо-западной Европы. Также завтра (20 июня, - ред) мы ожидаем кратковременные дожди с грозами", - говорят в "Укргидрометцентре".

Синоптики просят не распространять фейковые новости.

Киев снова накроет пыль из Сахары? Что говорят синоптики

Пыли из Сахары не будет в ближайшее время над Киевом (facebook.com/UkrHMC)

Пыль из Сахары

Впервые пыль из Сахары в Украине фиксировали в апреле 2024 года. Тогда синоптики предупреждали, что пыль принесла теплая волна из западного Средиземноморья.

Важно, что пыль оказалась вредной для людей с респираторными заболеваниями, пожилых людей и детей. Позже новую волну пыли в Украине из пустыни в Африке фиксировали и в конце апреля.

Погода в Украине

Завтра, 20 июня, в Украине ощутимо похолодает. Его обусловит холодный атмосферный фронт.

При этом восток, юг и значительная часть центральных областей останутся в зоне сухой и жаркой погоды. Тогда как в других регионах вероятны дожди с грозами.

Детальный прогноз на текущую рабочую неделю в Украине - читайте в материале.

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