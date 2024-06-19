Киев снова накроет пыль из Сахары? Что говорят синоптики

Пыли из Сахары не будет в ближайшее время над Киевом. Информация, появившаяся об этом в сети, не больше, чем фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

"Сетью Интернет распространяется новость (со ссылкой на Copernicus) о поступлении пыли из Сахары на территорию Украины и, будто она ожидается в Киеве. Синоптики Украинского гидрометеорологического центра опровергают эту информацию", - говорят синоптики.

По их словам, они не ждут пустынной пыли над Украиной.

"В Украину будет поступать воздушная масса из северо-западной Европы. Также завтра (20 июня, - ред) мы ожидаем кратковременные дожди с грозами", - говорят в "Укргидрометцентре".

Синоптики просят не распространять фейковые новости.

Пыли из Сахары не будет в ближайшее время над Киевом (facebook.com/UkrHMC)