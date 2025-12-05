Київ збільшує кількість автономних котелень для резервного опалення шкіл, дитсадків та лікарень, - Кличко

Цього року Київ збільшує кількість мобільних автономних котелень з 54 до 70 для безперебійного опалення освітніх та медичних закладів під час знеструмлень в результаті ворожих обстрілів.

Як пише РБК-Україна , про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, завдяки допомозі партнерів столиця цього року збільшує кількість мобільних котелень з 54 до 70.

"Ці автономні котельні будуть задіяні у випадках знеструмлень через масовані ворожі атаки по об’єктах критичної інфраструктури. Комплект кожної котельні складається з 3-х одиниць: котельня на платформі та 2 ємності для палива на платформі по 6 м³. Потужність - 1800 кВт. Тобто, ці котельні в 3 рази потужніші ніж ті, що є у розпорядженні "Київтеплоенерго". І зможуть забезпечити теплом більші об’єкти", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що автономні котельні Київ отримав завдяки бельгійському агентству з міжнародного співробітництва Enabel та за підтримки уряду Королівства Бельгії.

"Разом з послом Бельгії в Україні Люком Якобсом та директором Enabel в Україні Дірком Депре тестово підключили до системи опалення одного з медзакладів столиці резервну автономну котельню. Її Київ отримав завдяки співпраці з бельгійським агентством з міжнародного співробітництва Enabel, яке профінансувало виробництво 16 комплектів таких котелень. Та за підтримки уряду Королівства Бельгії", - зазначив Віталій Кличко.

Крім того, мер Києва повідомив, що за допомоги агентства Enabel для забезпечення безперебійного енергоживлення шкіл вже встановили 36 генераторів загальною потужністю 4 тисячі кВт.