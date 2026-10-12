Київ втрачає енергетичні можливості через удари РФ, а кошти громад заблоковані, - експерт

За його словами, останні 6 тижнів відбуваються дуже чіткі, сфокусовані і масивні удари по Київському енергетичному вузлу - вони були і влітку, але влітку вони були більш розмазані: там умовно влітку з 150 ударів на місяць по енергетичним об'єктах по країні на Київ приходилось 15, а зараз 60 і велика частина цих ударів була балістичними ракетами.

"І треба визнати, що їм вдалося добитися певного успіху. Не того, на який вони розраховували. Але в результаті ми втратили кілька важливих можливостей подавати електрику в Київ. Паралельно, вони намагалися і продовжують бити всередині Києва в певні вузлові точки, які важливі для розподілення електроенергії", - розповів експерт.

Водночас, за його словами, підготовка до зими і в столиці, і в інших містах України ускладнюється тим, що уряд заблокував кошти місцевих громад на рахунках Держказначейства.

"Зараз через нестачу фінансів заблоковані розрахунки, в тому числі за те обладнання, яке мало б зараз їхати і в Київ, і в інші міста для того, щоби завершити підготовку до опалювального сезону. І є досить велика кількість обладнання, яке на 70% оплачено, навіть його не можуть закрити, щоб встановити", - каже Харченко.

Він додав, що наразі "всі міські голови зараз бігають по стелі в Кабміні", намагаючись розблокувати хоча б якісь виплати, тому що це реально велика проблема.

"Об'єктивно людей не вистачає буквально на кожній ділянці", - зазначив директор Центру дослідження енергетики.