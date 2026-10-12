RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Киев теряет энергетические возможности из-за ударов РФ, а средства громад заблокированы, - эксперт

16:09 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Александр Мороз
Средства громад остаются заблокированными на счетах Госказначейства (фото: Getty Images)

За последние шесть недель интенсивность российских ударов по энергетическим объектам Киева увеличилась в четыре раза. В то же время, правительство продолжает блокировать средства местных громад на счетах Госказначейства, что усложняет подготовку к отопительному сезону.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

По его словам, последние 6 недель происходят очень четкие, сфокусированные и массивные удары по Киевскому энергетическому узлу – они были и летом, но летом они были более размазаны: там условно летом из 150 ударов в месяц по энергетическим объектам по стране на Киев приходилось 15, а сейчас 60 и большая часть этих ударов была баллистическими ракетами.

"И надо признать, что им удалось добиться определенного успеха. Не того, на который они рассчитывали. Но в результате мы потеряли несколько важных возможностей подавать электричество в Киев. Параллельно они пытались и продолжают бить внутри Киева в определенные узловые точки, которые важны для распределения электроэнергии", - рассказал эксперт.

В то же время, по его словам, подготовка к зиме и в столице, и в других городах Украины осложняется тем, что правительство заблокировало средства местных громад на счетах Госказначейства.

"Сейчас из-за нехватки финансов заблокированы расчеты, в том числе за то оборудование, которое должно было сейчас ехать и в Киев, и в другие города для того, чтобы завершить подготовку к отопительному сезону. И есть достаточно большое количество оборудования, которое на 70% оплачено, даже его не могут закрыть, чтобы установить", - говорит Харченко.

Он добавил, что "все городские головы сейчас бегают по потолку в Кабмине", пытаясь разблокировать хотя бы какие-то выплаты, потому что это реально большая проблема.

"Объективно людей не хватает буквально на каждом участке", – отметил директор Центра исследования энергетики.

Напомним, правительство и Государственная казначейская служба приостановили выплаты и проведение платежей местным громадам на общую сумму около 20 млрд грн из-за мер экономии и дефицита финансирования.

Как отметили в "Ассоциации городов Украины", из-за этого громады могут не успеть подготовиться к отопительному сезону, который начинается в середине октября.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевГосказначейство