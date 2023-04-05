Київ завершує опалювальний сезон: названо дату

Він зазначив, що рішення про початок чи завершення опалювального сезону приймають, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів.

"Цього року теж не чекаємо 15 квітня, а припиняємо постачання тепла в будівлі раніше", - зазначив мер.

Кличко додав, що для переходу на літній режим роботи системи спеціалістам потрібно кілька днів, адже централізована система теплопостачання столиці - одна з найбільших у Європі. Так, вона налічує понад 2,7 тисяч км теплових мереж, три потужних ТЕЦ, майже 200 станцій теплопостачання та котелень.

Зазначимо, що 1 березня в Україні почали готуватись до наступного опалювального сезону.

Опалювальний сезон вже завершили, зокрема, у Дніпрі, Одесі, Миколаєві та Полтаві.

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