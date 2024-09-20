Київ затягнуло смогом і цьому є дві причини
У Києві спостерігається підвищений рівень забруднення повітря через горіння торф'яників навколо міста, а також суху та безвітряну погоду, характерну для вересня.
Про це у коментарі РБК-Україна повідомив завідуючий відділом Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Анатолій Оперчук.
Фахівець пояснив, що погіршення якості повітря в столиці стало наслідком збігу кількох несприятливих факторів.
"По-перше, навколо Києва горять торф'яники. По-друге, вранці багато людей сідає у транспорт і їде до міста на роботу. По-третє, відіграє роль погода. Я живу у приміській зоні, і зранку температура була на рівні 5-6 градусів тепла, і повна безвітряність. Тобто склалися всі умови для того, щоб вони всі гази, які виділяються і пожеж, і з автомобільних газів, нікуди не розсіювалися", – зазначає Оперчук.
За його словами, у таких умовах відсутність температурної інверсії призводить до того, що шкідливі речовини, які виділяються з автомобільних вихлопів та пожеж, не розсіюються, а залишаються біля землі, створюючи критичний рівень забруднення.
Оперчук також нагадав, що подібні ситуації вже траплялися у минулі роки, зокрема у 2019 та 2020 роках, коли осінні пожежі навколо Києва призводили до суттєвого забруднення повітря.
"Ситуація тоді була аналогічна, а в деяких моментах навіть складніша", – підкреслив він.
Фахівець також звернув увагу на те, що бойові дії можуть сприяти виникненню нових пожеж. Російські війська спеціально створюють підпали, і потрібно бути готовими до того, що подібні ситуації можуть повторюватися.
Раніше РБК-Україна писало, що у Києві зафіксували погіршення якості повітря станом на ранок п'ятниці, 20 вересня. За даними Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, у столиці спостерігається підвищення концентрації зважених часток пилу.
За інформацією провідного постачальника даних щодо забруднення повітря IQAir, Київ на деякий час опинився на першому місці у світі за рівнем забруднення повітря. Індекс якості повітря у столиці сягнув 175 пунктів, що свідчить про "нездоровий" стан повітря.
Ситуацію можуть виправити вітер та дощі, що очікуються в Україні 25 та 27 вересня. Однак поліпшення може відбутися і раніше. Синоптик Наталка Діденко зазначає, що антициклон Serkan, який охоплює більшу частину України, сприяє сухій та безвітряній погоді, що погіршує якість повітря через зависання пилу.
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