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Київ затягнуло димом, у мережі пишуть про пожежі в області

19:44 27.06.2026 Сб
1 хв
Які райони столиці охопило задимлення?
aimg Валерія Абабіна
Ілюстративне фото: Оболонський район Києва накрило задимлення (Getty Images)

В Оболонському районі Києва, зокрема на Мінському масиві та Виноградарі, фіксують сильне задимлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Реальний Київ".

У сож мережах зазначають що, дим може надходити з боку Вишгородського району або через пожежі в лісах чи торфовищах.

Попередньо, задимлення у столиці може бути пов'язане з великими лісовими пожежами в районі Прип'яті.

Як зазначається, на супутникових картах пожеж фіксуються масштабні осередки займання, а вітер дме у бік столиці.

Інформація поки що неофіційна та поширюється у соцмережах - офіційного підтвердження наразі немає.

Нагадаємо, у травні 2026 року в Чорнобильській зоні відчуження сталася масштабна лісова пожежа, яка через сильний вітер швидко поширювалася територією заповідника.

7 червня російський безпілотник влучив у сховище відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні, що також спричинило пожежу.

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