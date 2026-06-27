Киев затянуло дымом, в сети пишут о пожарах в области

В Оболонском районе Киева, в частности, на Минском массиве и Виноградаре, фиксируют сильное задымление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Реальный Киев" .
В сож сетях отмечают, что дым может поступать со стороны Вышгородского района или из-за пожаров в лесах или торфяниках.
Предварительно задымление в столице может быть связано с большими лесными пожарами в районе Припяти.
Как отмечается, на спутниковых картах пожаров фиксируются масштабные очаги возгорания, а ветер дует в сторону столицы.
Информация пока неофициальная и распространяется в соцсетях - официального подтверждения пока нет.
Напомним, в мае 2026 года в Чернобыльской зоне отчуждения произошел масштабный лесной пожар , который из-за сильного ветра быстро распространялся по территории заповедника.
7 июня российский беспилотник попал в хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне, что также привело к пожару.