Киев затянуло дымом, в сети пишут о пожарах в области

В сож сетях отмечают, что дым может поступать со стороны Вышгородского района или из-за пожаров в лесах или торфяниках.

Предварительно задымление в столице может быть связано с большими лесными пожарами в районе Припяти.

Как отмечается, на спутниковых картах пожаров фиксируются масштабные очаги возгорания, а ветер дует в сторону столицы.

Информация пока неофициальная и распространяется в соцсетях - официального подтверждения пока нет.