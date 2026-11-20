Пошкодження мостів та обмеження руху

За інформацією міського голови Віталія Кличка та патрульної поліції, через влучання пошкоджено одразу кілька ключових переправ:

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід : рух транспорту з правого на лівий берег тимчасово закритий.

: рух транспорту з правого на лівий берег тимчасово закритий. Дарницький міст: зафіксовано пошкодження (ступінь руйнувань фахівці ще оцінюють).

міст: зафіксовано пошкодження (ступінь руйнувань фахівці ще оцінюють). Південний міст: знову зазнав влучання. Рух залишається обмеженим - проїзд дозволений лише з лівого на правий берег для легкового транспорту масою до 10 тонн та громадського транспорту масою до 18 тонн.

Також рух перекрито вулицею Новокостянтинівською (від перехрестя з вулицею Вікентія Хвойки до перехрестя з вулицею Корабельною).

Рух іншими мостами здійснюється згідно з попередніми обмеженнями.

Заклик влади Києва до водіїв

Через серйозні ускладнення сполучення між лівим і правим берегами Кличко закликав мешканців без гострої потреби не виїжджати в місто приватним автотранспортом.

Керівників установ та підприємств мер просить за можливості перевести співробітників на дистанційний режим роботи.

Де наразі найбільші затори

За даними сервісу Google Maps станом на 09:00 ранку, на багатьох магістралях міста утворилися тягнучки. Найскладніша ситуація на таких ділянках:

вул. Балукова - затримка 35-36 хв;

вул. Стеценка - затримка 15 хв;

вул. Новокостянтинівська - кілька ділянок із затримками від 6 до 14 хв;

бульвар Тараса Шевченка - затримка 10-12 хв;

вул. Жилянська - затримка 12 хв;

Берестейський проспект - тягнучки на кількох відрізках із затримками від 7 до 11 хв;

вул. Соборна - затримка 10 хв;

вул. Набережно-Рибальська - затримка 9 хв;

вул. Юрія Іллєнка - затримки від 5 до 9 хв;

траса E95 - затримка 8 хв;

вул. Богатирська - затримка 6-7 хв;

вул. Січових Стрільців, вул. Вадима Гетьмана та вул. Федора Ернста - затримка близько 6 хв.

Водіїв закликають враховувати перекриття та затори під час планування маршрутів.