У Києві суттєво ускладнено рух транспорту після масованої російської атаки 20 листопада. Всю ніч та під ранок ворог атакував столицю залпами балістичних ракет, цілячи зокрема по мостах.
Яка ситуація на дорогах столиці зараз - РБК-Україна розповідає у матеріалі нижче.
За інформацією міського голови Віталія Кличка та патрульної поліції, через влучання пошкоджено одразу кілька ключових переправ:
Також рух перекрито вулицею Новокостянтинівською (від перехрестя з вулицею Вікентія Хвойки до перехрестя з вулицею Корабельною).
Рух іншими мостами здійснюється згідно з попередніми обмеженнями.
Через серйозні ускладнення сполучення між лівим і правим берегами Кличко закликав мешканців без гострої потреби не виїжджати в місто приватним автотранспортом.
Керівників установ та підприємств мер просить за можливості перевести співробітників на дистанційний режим роботи.
За даними сервісу Google Maps станом на 09:00 ранку, на багатьох магістралях міста утворилися тягнучки. Найскладніша ситуація на таких ділянках:
Водіїв закликають враховувати перекриття та затори під час планування маршрутів.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілу росіян 20 листопада троє людей загинули у столиці (за попередньою інформацією мера Віталія Кличка, це працівники "Київводоканалу"), ще 11 осіб постраждали.
Детальніше про наслідки атаки у столиці та інших містах - в метаріалі РБК-Україна.