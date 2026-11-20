Напомним, что в результате обстрела россиян 20 ноября три человека погибли в столице (по предварительной информации мэра Виталия Кличко, это работники "Киевводоканала"), еще 11 человек пострадали.

Детальнее о последствиях атаки в столице и других городах - в метариале РБК-Украина.