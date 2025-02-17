Київ засипало снігом: яка ситуація в місті (фото)

У Києві в ніч на 17 лютого випав сніг. Через що вулиці засипало чималим шаром снігу, а на дорогах місцями утворилися затори.
РБК-Україна публікує фоторепортаж із засніжених вулиць столиці.
До прибирання снігу в столиці залучили понад 237 одиниць техніки. Роботи з очищення від снігу вулиць та доріг розпочалися орієнтовно після опівночі, зазначають в КМДА.
Колони спецтехніки працювали на основних магістралях столиці, мостах через р. Дніпро. Далі очищали від снігу другорядні вулиці та біля малоповерхової забудови.
Комунальники у складі 23 бригад із ручного прибирання чистять від снігу та обробляють протиожеледними матеріалами підходи до наземних і підземних переходів, тротуарів, зупинок громадського транспорту.
Наразі роботи з очищення від снігу ще тривають. У КМДА обіцяють, що упродовж дня суттєво збільшать кількість бригад із ручного прибирання та оптимізують кількість снігоприбиральної техніки.
Також від снігу очищають прибудинкові території.У парках і скверах працюють "зеленбудівці". До прибирання снігу та протиожеледної обробки залучені 65 одиниць техніки та 557 працівників.
Втім, синоптики попереджають, що сьогодні на дорогах Києва очікується ожеледиця. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Варто додати, що через снігопад на дорогах Києва спостерігаються затори, проблеми із рухом автівок виникли на вулицях, зокрема на деяких основних магістралях міста, а саме:
Водіям варто заздалегідь планувати свої поїздки.
Сніжна погода зберігатиметься у столиці упродовж кількох днів. Тож водіїв закликають бути відповідальними та не залишати свої автомобілі на узбіччях вулиць і доріг столиці, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.
Нагадаємо, що понеділок в Україні буде холодним. Вдень очікується мороз в межах -2-7 градусів. На півдні на 2-5 градусів вище. Переважно сухо, лише в Полтавській, Сумській та Харківській області вдень пройде невеликий сніг.
У Києві вдень очікується без опадів. Але з ожеледицею. Вдень -2 -4 градуси морозу.
Зазначимо, що потепління в Україні синоптики прогнозують орієнтовно після 24 лютого.
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