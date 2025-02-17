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Киев засыпало снегом: какая ситуация в городе (фото)

Фото: Киев 17 февраля засыпало снегом, в городе расчищают улицы (РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве в ночь на 17 февраля выпал снег. Из-за чего улицы засыпало немалым слоем снега, а на дорогах местами образовались пробки.

РБК-Украина публикует фоторепортаж с заснеженных улиц столицы.

К уборке снега в столице привлекли более 237 единиц техники. Работы по очистке от снега улиц и дорог начались ориентировочно после полуночи, отмечают в КГГА.

Колонны спецтехники работали на основных магистралях столицы, мостах через р. Днепр. Далее очищали от снега второстепенные улицы и возле малоэтажной застройки.

Коммунальщики в составе 23 бригад по ручной уборке чистят от снега и обрабатывают противогололедными материалами подходы к наземным и подземным переходам, тротуарам, остановкам общественного транспорта.

 
Фото: Киев в ночь на 17 февраля засыпало снегом (РБК-Украина)

Сейчас работы по очистке от снега еще продолжаются. В КГГА обещают, что в течение дня существенно увеличат количество бригад по ручной уборке и оптимизируют количество снегоуборочной техники.

 
Фото: улицы в столице засыпаны немалым слоем снега (РБК-Украина)

Также от снега очищают придомовые территории, в парках и скверах работают "зеленстроевцы". К уборке снега и противогололедной обработке привлечены 65 единиц техники и 557 работников.

Впрочем, синоптики предупреждают, что сегодня на дорогах Киева ожидается гололедица. Объявлен І уровень опасности, желтый.

 
Фото: снегопад в Киеве местами спровоцировал пробки (РБК-Украина)

Стоит добавить, что из-за снегопада на дорогах Киева наблюдаются пробки, проблемы с движением автомобилей возникли на улицах, в частности на некоторых основных магистралях города, а именно:

  • Воскресенский проспект - 58 минут.
  • Проспект Романа Шухевича - 39 минут.
  • Большая окружная дорога - 34 минуты.
  • Проспект Владимира Ивасюка - 26 минут.
  • Улица Глыбочицкая - 13 минут.
  • Проспект Степана Бандеры - 21 минута.
  • Проспект Валерия Лобановского - 11 минут.
  • Голосеевский проспект - 10 минут.
  • Улица Большая Васильковская - 14 минут.
  • Улица Вадима Гетьмана - 9 минут.
  • Улица Юрия Ильенко - 11 минут.

Водителям стоит заранее планировать свои поездки.

Снежная погода будет сохраняться в столице в течение нескольких дней. Поэтому водителей призывают быть ответственными и не оставлять свои автомобили на обочинах улиц и дорог столицы, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

 
Фото: улицы Киева продолжают расчищать от снега (РБК-Украина)

Прогноз погоды на 17 февраля

 

Напомним, что понедельник в Украине будет холодным. Днем ожидается мороз в пределах -2-7 градусов. На юге на 2-5 градусов выше. Преимущественно сухо, лишь в Полтавской, Сумской и Харьковской области днем пройдет небольшой снег.

В Киеве днем ожидается без осадков. Но с гололедом. Днем -2 -4 градуса мороза.

Отметим, что потепление в Украине синоптики прогнозируют ориентировочно после 24 февраля.

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