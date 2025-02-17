Киев засыпало снегом: какая ситуация в городе (фото)

В Киеве в ночь на 17 февраля выпал снег. Из-за чего улицы засыпало немалым слоем снега, а на дорогах местами образовались пробки.

К уборке снега в столице привлекли более 237 единиц техники. Работы по очистке от снега улиц и дорог начались ориентировочно после полуночи, отмечают в КГГА.

Колонны спецтехники работали на основных магистралях столицы, мостах через р. Днепр. Далее очищали от снега второстепенные улицы и возле малоэтажной застройки.

Коммунальщики в составе 23 бригад по ручной уборке чистят от снега и обрабатывают противогололедными материалами подходы к наземным и подземным переходам, тротуарам, остановкам общественного транспорта.

Фото: Киев в ночь на 17 февраля засыпало снегом (РБК-Украина)

Сейчас работы по очистке от снега еще продолжаются. В КГГА обещают, что в течение дня существенно увеличат количество бригад по ручной уборке и оптимизируют количество снегоуборочной техники.

Фото: улицы в столице засыпаны немалым слоем снега (РБК-Украина)

Также от снега очищают придомовые территории, в парках и скверах работают "зеленстроевцы". К уборке снега и противогололедной обработке привлечены 65 единиц техники и 557 работников.

Впрочем, синоптики предупреждают, что сегодня на дорогах Киева ожидается гололедица. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Фото: снегопад в Киеве местами спровоцировал пробки (РБК-Украина)

Стоит добавить, что из-за снегопада на дорогах Киева наблюдаются пробки, проблемы с движением автомобилей возникли на улицах, в частности на некоторых основных магистралях города, а именно:

Воскресенский проспект - 58 минут.

Проспект Романа Шухевича - 39 минут.

Большая окружная дорога - 34 минуты.

Проспект Владимира Ивасюка - 26 минут.

Улица Глыбочицкая - 13 минут.

Проспект Степана Бандеры - 21 минута.

Проспект Валерия Лобановского - 11 минут.

Голосеевский проспект - 10 минут.

Улица Большая Васильковская - 14 минут.

Улица Вадима Гетьмана - 9 минут.

Улица Юрия Ильенко - 11 минут.

Водителям стоит заранее планировать свои поездки.

Снежная погода будет сохраняться в столице в течение нескольких дней. Поэтому водителей призывают быть ответственными и не оставлять свои автомобили на обочинах улиц и дорог столицы, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.