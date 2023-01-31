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Мокрий сніг та вітер: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Вівторок 31 січня 2023 07:00
Мокрий сніг та вітер: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні Фото: сьогодні в Україні очікується мокрий сніг та дощ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні, 31 січня, майже на всій території України очікується погіршення погоди. Синоптики попереджають про мокрий сніг з дощем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Вдень майже по всій країні, крім Київської області, прогнозується невеликий мокрий сніг, а місцями дощ. Українців попереджають про ожеледь на дорогах.

Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. На заході України, зокрема у Карпатах, можливі пориви до 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у середньому покажуть від -1 до +4 градусів. Температура повітря вночі опуститься до -1 -6 градусів, а в Карпатах протягом доби -4 -9 градусів.

Мокрий сніг та вітер: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода у Києві

У столиці сьогодні без істотних опадів, місцями можливий невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря у Києві очікується вдень у районі нуля, а вночі до -6 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні до кінця тижня.

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