Київ засипає снігом: що відбувається на вулицях міста (фото)

Ранок середи у Києві видався сніжним. Жителі столиці розповідають, що у місті нарешті випав сніг.

Однак така погода не дуже радує автомобілістів - на дорогах Києва вже спостерігається ожеледиця. Telegram-канал "Киевский движ" розповідає, що ранок у деяких водіїв почався не дуже вдало. Зокрема, показали відео ДТП на Дарницькому мосту.

Синоптики попереджають про небезпеку

За даними Українського гідрометеорологічного центру, зранку 5 лютого та до кінця доби на дорогах Києва та Київської області прогнозується ожеледиця. Синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий).

Негода може ускладнити рух транспорту на окремих ділянках доріг, тож водіїв закликають бути уважними, дотримуватися безпечної дистанції та швидкісного режиму.