Київ засипає снігом: що відбувається на вулицях міста (фото)

Зранку у середу, 5 лютого, у Києві погіршується погода. Місто почало засипати снігом, а синоптики попереджають про ожеледицю.
РБК-Україна розповідає, як виглядає сніг у Києві 5 лютого.
Ранок середи у Києві видався сніжним. Жителі столиці розповідають, що у місті нарешті випав сніг.
Однак така погода не дуже радує автомобілістів - на дорогах Києва вже спостерігається ожеледиця. Telegram-канал "Киевский движ" розповідає, що ранок у деяких водіїв почався не дуже вдало. Зокрема, показали відео ДТП на Дарницькому мосту.
За даними Українського гідрометеорологічного центру, зранку 5 лютого та до кінця доби на дорогах Києва та Київської області прогнозується ожеледиця. Синоптики оголосили I рівень небезпечності (жовтий).
Негода може ускладнити рух транспорту на окремих ділянках доріг, тож водіїв закликають бути уважними, дотримуватися безпечної дистанції та швидкісного режиму.
Раніше РБК-Україна розповідало, що 5 лютого в Україні утримається холодна погода через арктичне повітря з півночі. Попри підвищений атмосферний тиск, більшість областей накриють хмари, очікується невеликий сніг. Температура вночі становитиме від -1°С до -6°С, вдень коливатиметься від -2°С до +3°С. У Карпатах буде морозніше: вночі -6...-11°С, вдень до -5°С.
Також ми писали, що в Україну прийшли морози та сніг, і така погода збережеться щонайменше на тиждень. Зараз на клімат впливає "високий" циклон, розташований на схід від країни. Він спричиняє хмарність і періодичний невеликий сніг без інтенсивних опадів. За прогнозами, 5 лютого у більшості областей очікується слабкий сніг, а температурний режим залишатиметься в межах нинішніх показників.
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