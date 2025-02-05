Киев засыпает снегом: что происходит на улицах города (фото)

Утром в среду, 5 февраля, в Киеве ухудшается погода. Город начало засыпать снегом, а синоптики предупреждают о гололеде.
РБК-Украина рассказывает, как выглядит снег в Киеве 5 февраля.
Утро среды в Киеве выдалось снежным. Жители столицы рассказывают, что в городе наконец выпал снег.
Однако такая погода не очень радует автомобилистов - на дорогах Киева уже наблюдается гололедица. Telegram-канал "Киевский движ" рассказывает, что утро у некоторых водителей началось не очень удачно. В частности, показали видео ДТП на Дарницком мосту.
По данным Украинского гидрометеорологического центра, утром 5 февраля и до конца суток на дорогах Киева и Киевской области прогнозируется гололедица. Синоптики объявили I уровень опасности (желтый).
Непогода может осложнить движение транспорта на отдельных участках дорог, поэтому водителей призывают быть внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что 5 февраля в Украине сохранится холодная погода из-за арктического воздуха с севера. Несмотря на повышенное атмосферное давление, большинство областей накроют облака, ожидается небольшой снег. Температура ночью составит от -1°С до -6°С, днем будет колебаться от -2°С до +3°С. В Карпатах будет морознее: ночью -6...-11°С, днем до -5°С.
Также мы писали, что в Украину пришли морозы и снег, и такая погода сохранится минимум на неделю. Сейчас на климат влияет "высокий" циклон, расположенный к востоку от страны. Он вызывает облачность и периодический небольшой снег без интенсивных осадков. По прогнозам, 5 февраля в большинстве областей ожидается слабый снег, а температурный режим будет оставаться в пределах нынешних показателей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.