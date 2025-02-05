Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні
Сьогодні, 5 лютого, в Україні, попри поле підвищеного атмосферного тиску, буде йти невеликий сніг. Вдень очікується морозна погода.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
"5 лютого погоду в Україні продовжуватиме визначати холодне повітря арктичного походження, що надходитиме з північних напрямків", - розповіли в "Укргідрометцентрі".
До того ж, попри поле підвищеного атмосферного тиску, над Україною утримуватиметься багато хмар, тому в більшості областей очікується невеликий сніг.
"Хмари вночі захищатимуть від відчутнішого зниження температури, а денна температура прогнозується близькою до 0", - додали синоптики.
Температура по Україні вдень від 2° морозу до 3° тепла; в Карпатах вдень 0-5° морозу.
Погода у Києві та області
Хмарно з проясненнями. Вдень без опадів, на дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вдень 0-2° морозу.
Погода в Україні 5 лютого (facebook.com/UkrHMC)
Погода у третю декаду січня
Постійне надходження на територію України теплих повітряних мас обумовило надзвичайно теплу для кінця січня погоду. У західних областях максимальна температура у найтепліші дні досягала рекордних +13-18 °С.
У багатьох районах північних, центральних та східних областей середні добові температури перевищували норму на 7-12 °С. Рівень середньої декадної температури майже на всій території країни був найвищий за весь період метеорологічних спостережень.
Атмосферні фронти, як і в попередній період, були малоактивними і обумовили лише невеликі опади у вигляді дощу, мряки та снігу. Тривав стійкий дефіцит опадів.
Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень в Україні, читайте в матеріалі РБК-Україна.
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