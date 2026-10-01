У Києві введуть доплати медикам за виїзди під час атак РФ: Кличко розкрив деталі

"Київрада планує збільшити кошти на виплати столичним медикам. А саме - запровадити доплати медикам екстреної медицини, які виїжджають на місця влучань під час атак ворога на Київ", - написав він.

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Мер зазначив, що медики завжди першими прибувають на місця влучань. Працюють вдень і вночі, рятують здоров’я та життя людей.

За словами Кличка, на сьогоднішньому засіданні Київради ключовими є питання, пов’язані з коригуванням бюджету столиці та програми соціально-економічного розвитку.