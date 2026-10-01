В Киеве введут доплаты медикам за выезды во время атак РФ: Кличко раскрыл детали

"Киевсовет планирует увеличить средства на выплаты столичным медикам. А именно - ввести доплаты медикам экстренной медицины, которые выезжают на места попаданий во время атак врага на Киев", - написал он.

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Мэр отметил, что медики всегда первыми прибывают на места попадания. Работают день и ночь, спасают здоровье и жизнь людей.

По словам Кличко, на сегодняшнем заседании Киевсовета ключевые вопросы, связанные с корректировкой бюджета столицы и программы социально-экономического развития.