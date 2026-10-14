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Київ запропонував Віткоффу та Кушнеру зустріч в Брюсселі, там буде Зеленський, - джерела

11:50 14.10.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Чупровська aimg Мілан Лєліч
Фото: посланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер (РБК-Україна)

Українські перемовники запросили посланців президента США Дональда Трампа зустрітись найближчими днями.

Про це РБК-Україна повідомили два поінформованих джерела.

"Українські перемовники зараз запрошують Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера приїхати до Брюсселю чи іншого міста, щоб провести з ними новий раунд переговорів", - йдеться у повідомленні джерел видання.

Цього тижня у Брюсселі заплановане засідання Європейської Ради. На ньому, за попередніми даними, буде присутній президент України Володимир Зеленський.

Учора Зеленський також повідомляв, що Україна запропонувала посланцям Трампа провести нову зустріч.

Українські переговірники готові і надалі обговорювати мирні кроки, включно з "енергетичним перемир'ям".

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