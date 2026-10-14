Київ запропонував Віткоффу та Кушнеру зустріч в Брюсселі, там буде Зеленський, - джерела

"Українські перемовники зараз запрошують Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера приїхати до Брюсселю чи іншого міста, щоб провести з ними новий раунд переговорів", - йдеться у повідомленні джерел видання.

Цього тижня у Брюсселі заплановане засідання Європейської Ради. На ньому, за попередніми даними, буде присутній президент України Володимир Зеленський.