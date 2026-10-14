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Киев предложил Уиткоффу и Кушнеру встречу в Брюсселе, там будет Зеленский, - источники

11:50 14.10.2026 Ср
1 мин
aimg Елена Чупровская aimg Милан Лелич
Фото: посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер (РБК-Украина)

Украинские переговорщики пригласили посланцев президента США Дональда Трампа встретиться в ближайшие дни.

Об этом РБК-Украина сообщили два информированных источника.

"Украинские переговорщики сейчас приглашают Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера приехать в Брюссель или другой город, чтобы провести с ними новый раунд переговоров", - говорится в сообщении источников издания.

На этой неделе в Брюсселе запланировано заседание Европейского Совета. На нем, по предварительным данным, присутствует президент Украины Владимир Зеленский.

Вчера Зеленский также сообщал, что Украина предложила посланникам Трампа провести новую встречу.

Украинские переговорщики готовы и дальше обсуждать мирные шаги, включая "энергетическое перемирие".

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