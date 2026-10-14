ua en ru
Ср, 14 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Київ запропонував Віткоффу та Кушнеру зустріч в Брюсселі, там буде Зеленський, - джерела

11:50 14.10.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Чупровська aimg Мілан Лєліч
Київ запропонував Віткоффу та Кушнеру зустріч в Брюсселі, там буде Зеленський, - джерела Фото: посланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер (РБК-Україна)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Українські перемовники запросили посланців президента США Дональда Трампа зустрітись найближчими днями.

Про це РБК-Україна повідомили два поінформованих джерела.

"Українські перемовники зараз запрошують Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера приїхати до Брюсселю чи іншого міста, щоб провести з ними новий раунд переговорів", - йдеться у повідомленні джерел видання.

Цього тижня у Брюсселі заплановане засідання Європейської Ради. На ньому, за попередніми даними, буде присутній президент України Володимир Зеленський.

Учора Зеленський також повідомляв, що Україна запропонувала посланцям Трампа провести нову зустріч.

Українські переговірники готові і надалі обговорювати мирні кроки, включно з "енергетичним перемир'ям".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дональд Трамп Мирні переговори Перемир'я Росії та України
Новини
У Києві атаковані всі три міські ТЕЦ, - Корецький
У Києві атаковані всі три міські ТЕЦ, - Корецький
Аналітика
Фінансовий "безвіз" під загрозою: чому Рада гальмує вступ України до SEPA і що ми втрачаємо
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Фінансовий "безвіз" під загрозою: чому Рада гальмує вступ України до SEPA і що ми втрачаємо