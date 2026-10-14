Киев предложил Уиткоффу и Кушнеру встречу в Брюсселе, там будет Зеленский, - источники

Об этом РБК-Украина сообщили два информированных источника.

"Украинские переговорщики сейчас приглашают Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера приехать в Брюссель или другой город, чтобы провести с ними новый раунд переговоров", - говорится в сообщении источников издания.

На этой неделе в Брюсселе запланировано заседание Европейского Совета. На нем, по предварительным данным, присутствует президент Украины Владимир Зеленский.