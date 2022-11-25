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Київ забезпечений електроенергією на 30%: як даватимуть світло

Фото: Київ забезпечений електрикою лише на 30% (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Станом на вечір 25 листопада Київ забезпечений електроенергією лише на 30% від потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора ДТЕК Мережі Олександра Фоменка на телемарафоні.

"На жаль, поки що ліміти не дозволяють нам виконувати графіки погодинних відключень. Нам вистачає потужності лише на 30% потреб мешканців міста. Зараз ми по черзі включаємо будинки на 3-4 години… Іншими словами, у киян буде 4 години світло, 8 годин - ні", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше киянам дали поради про те, як використовувати воду після тривалого відключення світла.

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Київвідключеня світла