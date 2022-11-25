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Киев обеспечен электроэнергией на 30%: как будут давать свет

Фото: Киев обеспечен электричеством только на 30% (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

По состоянию на вечер 25 ноября Киев обеспечен электроэнергией только на 30% от потребности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора ДТЭК Сети Александра Фоменко на телемарафоне.

"К сожалению, пока лимиты не позволяют нам выполнять графики почасовых отключений. Нам хватает мощности только на 30% потребностей жителей города. Сейчас мы по очереди включаем дома на 3-4 часа… Другими словами, у киевлян 4 часа будет свет, 8 часов - нет", - отметил он.

Напомним, ранее киевлянам дали советы о том, как использовать воду после длительного отключения света.

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