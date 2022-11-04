Київ вже визначив місця для понад 500 пунктів обігріву

"Наразі їх (пункти обігріву - ред.) облаштовують. Місця обігріву матимуть автономні джерела живлення, а також будуть обладнанні спеціальними котельнями. Загалом у столиці ми плануємо встановити понад 1000 таких пунктів", - сказав Попко.

Пункти обігріву в столиці

Нагадаємо, раніше столична влада вже заявляла, що в місті у разі надзвичайних ситуацій узимку можуть розгорнути близько тисячі пунктів обігріву для мешканців міста.

Так, для обладнання пунктів обігріву закуплено електрогенератори, зроблено запаси води та всього необхідного, щоб ці пункти обігріву приймали людей.

У них можна буде зігрітися, випити чай, підзарядити телефони та за необхідності отримати необхідну допомогу.

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