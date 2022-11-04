Киев уже определил места для более чем 500 пунктов обогрева

"Пока их (пункты обогрева - ред.) обустраивают. Места обогрева будут иметь автономные источники питания, а также будут оборудованы специальными котельными. Всего в столице мы планируем установить более 1000 таких пунктов", - сказал Попко.

Пункты обогрева в столице

Напомним, ранее власти столицы уже заявляли, что в городе в случае чрезвычайных ситуаций зимой могут развернуть около тысячи пунктов обогрева для жителей города.

Так, для оборудования пунктов обогрева закуплены электрогенераторы, сделаны запасы воды и всего необходимого, чтобы эти пункты обогрева принимали людей.

В них можно будет согреться, выпить чай, подзарядить телефоны и при необходимости получить необходимую помощь.

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