Київ вночі атакували десятки дронів, є постраждалі та руйнування, - КМВА

Як пише КМВА, ввечері 9 квітня та в ніч на 10 квітня повітряна тривога тривала протягом 2 годин 2 хвилин (з 23:34 до 01:37). Також вона оголошувалась й з 07:01 до 07:26 через загрозу застосування ворогом балістики.

Під час нічної атаки на підступах до Києва було зафіксовано 30 дронів, 16 з яких знищила пізніше протиповітряна оборона (ППО). Інші ж - були втрачені або покинули повітряний простір столиці.

Фото: наслідки атаки дронів на Київ (t.me/dsns_telegram)

Через атаку дронів, як повідомляє ДСНС, постраждали два райони:

Дарницький район : пошкоджені приватні будинки й автомобілі, знищена одна з господарчих споруд. Відомо про двох постраждалих, одна з яких отримала гостру реакцію на стрес, а інша - множинні дрібні поранення правого передпліччя.

: пошкоджені приватні будинки й автомобілі, знищена одна з господарчих споруд. Відомо про двох постраждалих, одна з яких отримала гостру реакцію на стрес, а інша - множинні дрібні поранення правого передпліччя. Голосіївський район: сталось загоряння складського приміщення.

"Усі пожежі, спричинені атакою - ліквідовано. До гасіння та ліквідації наслідків були залучені понад 50 рятувальників та 13 одиниць спеціальної техніки", - додає ДСНС.