Київ виплачує кошти мешканцям пошкоджених обстрілами будинків і відновлює житло, - заступник Кличка

"Загалом від початку повномасштабного вторгнення у Києві пошкоджено понад 2 тисячі будівель, з них суттєвих пошкоджень зазнали 37 житлових будинків. Це досить велика кількість постраждалих сімей. Ми завжди пропонували варіанти тимчасового житла, але часто люди відмовлялися. Тому зʼявилася ідея допомогти людям коштами для оренди тимчасового житла там, де їм зручно, поки будинки відновлюватимуть", - сказав Микола Поворозник.

За його словами, наразі Київ виплачує матеріальну допомогу, яку мешканці суттєво постраждалих будинків можуть використати на оренду житла - 40 тисяч грн

Крім того, за словами Поворозника, з 2022 року місто виплачує всім постраждалим внаслідок обстрілів по 10 тисяч грн одноразової матеріальної допомоги.

За словами першого заступника голови КМДА, місто пропонує мешканцям постраждалих будинків в якості тимчасового житла кімнати в гуртожитках та квартири. Проте не всіх влаштовували умови або тимчасове житло було територіально далеко від, наприклад, школи, до якої ходять діти.

Поворозник повідомив, що на сьогодні відновлено 23 найбільш пошкоджені будинки. Ще 14 таких будинків – у процесі відновлення. Гроші виділяються з Резервного фонду міста.

"Резервний фонд формується з бюджету міста щороку і може наповнюватися за потреби. Цьогоріч на відновлення будинків закладено понад 900 млн грн. Тобто ми поступово відновлюємо пошкоджене майно, єдине, що може уповільнювати процес відновлення, - це наявність відповідних фахівців, а саме будівельників", - розповів Микола Поворозник.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що місто готує зміни до програми "Турбота" щодо виплати допомоги постраждалим на оренду житла на час відновлення їхніх пошкоджених будинків і квартир.