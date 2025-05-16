Киев выплачивает средства жителям поврежденных обстрелами домов и восстанавливает жилье, - заместитель Кличко

"Всего с начала полномасштабного вторжения в Киеве повреждено более 2 тысяч зданий, из них существенные повреждения получили 37 жилых домов. Это достаточно большое количество пострадавших семей. Мы всегда предлагали варианты временного жилья, но часто люди отказывались. Поэтому появилась идея помочь людям средствами для аренды временного жилья там, где им удобно, пока дома будут восстанавливать", - сказал Николай Поворозник.

По его словам, сейчас Киев выплачивает материальную помощь, которую жители существенно пострадавших домов могут использовать на аренду жилья - 40 тысяч грн

Кроме того, по словам Поворозника, с 2022 года город выплачивает всем пострадавшим в результате обстрелов по 10 тысяч грн единовременной материальной помощи.

По словам первого заместителя председателя КГГА, город предлагает жителям пострадавших домов в качестве временного жилья комнаты в общежитиях и квартиры. Однако не всех устраивали условия или временное жилье было территориально далеко от, например, школы, в которую ходят дети.

Поворозник сообщил, что на сегодня восстановлено 23 наиболее поврежденных дома. Еще 14 таких домов - в процессе восстановления. Деньги выделяются из Резервного фонда города.

"Резервный фонд формируется из бюджета города ежегодно и может наполняться при необходимости. В этом году на восстановление домов заложено более 900 млн грн. То есть мы постепенно восстанавливаем поврежденное имущество, единственное, что может замедлять процесс восстановления, - это наличие соответствующих специалистов, а именно строителей", - рассказал Николай Поворозник.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что город готовит изменения в программу "Забота" по выплате помощи пострадавшим на аренду жилья на время восстановления их поврежденных домов и квартир.