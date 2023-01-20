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Київ виключили з переліку територій можливих бойових дій

Фото: Київ виключили з переліку територій можливих бойових дій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Місто Київ виключено із переліку територій можливих бойових дій. Це відбулось за погодженням із Міністерством оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"В кінці минулого року Уряд прийняв постанову № 1364, якою визначено механізм формування єдиного переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Цей перелік періодично оновлюється відповідним наказом Мінреінтеграції", - йдеться у повідомленні.

У Мінреінтеграції зазначили, що наказом від 13 січня 2023 року № 14 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією. Згідно з наказом, місто Київ виключено із переліку територій можливих бойових дій.

"Нагадаємо, що Мінреінтеграції затверджує наказ за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій" - додали наостанок.

Російські окупанти у суботу, 14 січня, вдарили по Києву зенітними ракетами. Запуск відбувся з північного напрямку, у зв'язку з чим долетіли вони за лічені хвилини.

Внаслідок масованої ракетної атаки на Київ пошкоджено Палац Україна. В офісі президента показали фото будівлі після атаки.

У суботу, 31 грудня, кілька "прильотів" зафіксовано у Києві, зокрема по готелю у центрі міста. Внаслідок обстрілу є загиблий та постраждалі.

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