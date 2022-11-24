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Київ відновлюється після удару. Як дізнатися, коли буде світло

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Києві поступово відновлюють електропостачання споживачів після масованого ракетного удару, який вчинили російські військові вчора, 23 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Якщо у вас досі відсутня електрика, то орієнтовний час підключення до електромережі можна дізнатися на сайті ДТЕК.

Повідомляється, що якщо в будинку відсутня світло та інформація за конкретною адресою не доступна на сайті, необхідно повідомити про це оператора натисканням спеціальної кнопки.

Також раніше стало відомо, що абоненти, які опинилися під аварійними відключеннями, після стабілізації ситуації в енергосистемі та завершення ремонту на пошкоджених лініях будуть підключені до мережі.

Раніше повідомлялося, що 70% житлового фонду Києва перебувають у режимі аварійного відключення електроенергії.

У знеструмлених районах Києва для сповіщення про повітряну тривогу задіють гучномовці.

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ДТЕККиївЕлектроенергія