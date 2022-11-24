Киев восстанавливается после удара. Как узнать, когда будет свет

Если у вас до сих пор отсутствует электричество, то ориентировочное время подключения дома к электросети можно узнать на сайте ДТЭК.

Сообщается, что если в доме отсутствует свет и информация по конкретному адресу не доступна на сайте, то необходимо сообщить об этом оператора нажатием специальной кнопки.

Также ранее стало известно, что абоненты в Киеве, которые оказались под аварийными отключениями, после стабилизации ситуации в энергосистеме и завершения ремонта на поврежденных линиях будут подключены к сети.