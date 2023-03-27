UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Київ без відключень. Світла може не бути тільки через локальні аварії

Фото: Київ без відключень. Світла може не бути тільки через локальні аварії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В енергосистемі Києва відсутній дефіцит. До столиці не доводились ліміти споживання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМВА.

"Столиця - зі світлом! За актуальною інформацією "Укренерго", в енергосистемі міста відсутній дефіцит. Тому для Києва ліміти не доводилися", - пише КМВА.

Зазначається, що споживання в Києві наразі значно нижче ніж минулого тижня. Це, зі свого боку, пов'язано зі значним потеплінням.

В соціальних мережах деякі з жителів столиці повідомляли про відсутність світла, однак, як пишуть в КМВА, це пов'язано саме з локальними аваріями.

"Проте, якщо у вас немає світла - причиною може бути локальна аварія. В такому разі звертайтеся у ДТЕК через зручні вам канали зв'язку", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, сьогодні 27 березня, енергосистема України продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївУкренерго