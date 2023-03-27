Киев без отключений. Света может не быть только из-за локальных аварий

"Столица - со светом! По актуальной информации "Укрэнерго", в энергосистеме города отсутствует дефицит. Поэтому для Киева лимиты не приходились", - пишет КГВА.

Отмечается, что потребление в Киеве значительно ниже, чем на прошлой неделе. Это со своей стороны связано со значительным потеплением.

В социальных сетях некоторые жители столицы сообщали об отсутствии света, однако, как пишут в КГВА, это связано именно с локальными авариями.

"Однако, если у вас нет света – причиной может быть локальная авария. В таком случае обращайтесь в ДТЭК через удобные вам каналы связи", - добавляет пресс-служба.