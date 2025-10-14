Київ виділив гроші на 500 мобільних укриттів, їх мають встановити райдержадміністрації, - Кличко

"Столиця планує встановити 500 мобільних укриттів. Виконавцями будуть – РДА, які мають визначити місця розташування та потреби в таких укриттях. Нагадаю, що вимоги до таких укриттів нарешті чітко визначені на державному рівні, законодавчими нормами, як це і має бути. Адже мова йде про безпеку перебування там людей. На минулій сесії Київрада розглянула питання встановлення мобільних укриттів у столиці, яке ухвалила Рада оборони міста", - написав Віталій Кличко в своєму телеграм каналі.

Мер Києва зазначив, що розширення системи укриттів є пріоритетним, тому за останні роки столиця спрямувала на це понад 7 мільярдів гривень, цього року – 4 млрд.

"Питання розширення системи укриттів є для міста пріоритетним. Ми системно впроваджуємо програму капремонтів, реконструкції, збільшення кількості укриттів (наприклад, і за рахунок підземних паркінгів). За останні роки столиця спрямувала на це понад 7 млрд грн. Відремонтували майже 2000 укриттів. Цього року на укриття виділили 4 млрд грн", - зазначив Віталій Кличко.

Тим не менше, за словами мера Києва, є райони, де немає метро чи стаціонарних укриттів. Насамперед, йдеться про житлові масиви, що віддалені від центру, зокрема лівий берег. Мобільні укриття необхідні саме в місцях, де немає можливості облаштувати стаціонарні.

Нагадаємо, хоча столиця виділила понад 7 млрд грн на облаштування укриттів, РДА не виконали і третини від запланованих робіт. Тому на сесії 9 жовтня Київрада перерозподілила частину цих коштів, а саме 483 млн грн, на мобільні укриття.