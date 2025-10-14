Киев выделил деньги на 500 мобильных укрытий, их должны установить райгосадминистрации, - Кличко

"Столица планирует установить 500 мобильных укрытий. Исполнителями будут - РГА, которые должны определить места расположения и потребности в таких укрытиях. Напомню, что требования к таким укрытиям наконец четко определены на государственном уровне, законодательными нормами, как это и должно быть. Ведь речь идет о безопасности пребывания там людей. На прошлой сессии Киевсовет рассмотрел вопрос установления мобильных укрытий в столице, которое принял Совет обороны города", - написал Виталий Кличко в своем телеграмм канале.

Мэр Киева отметил, что расширение системы укрытий является приоритетным, поэтому за последние годы столица направила на это более 7 миллиардов гривен, в этом году - 4 млрд.

"Вопрос расширения системы укрытий является для города приоритетным. Мы системно внедряем программу капремонтов, реконструкции, увеличение количества укрытий (например, и за счет подземных паркингов). За последние годы столица направила на это более 7 млрд грн. Отремонтировали почти 2000 укрытий. В этом году на укрытие выделили 4 млрд грн", - отметил Виталий Кличко.

Тем не менее, по словам мэра Киева, есть районы, где нет метро или стационарных укрытий. Прежде всего, речь идет о жилых массивах, удаленных от центра, в частности левый берег. Мобильные укрытия необходимы именно в местах, где нет возможности обустроить стационарные.

Напомним, хотя столица выделила более 7 млрд грн на обустройство укрытий, РГА не выполнили и трети от запланированных работ. Поэтому на сессии 9 октября Киевсовет перераспределил часть этих средств, а именно 483 млн грн, на мобильные укрытия.