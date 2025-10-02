Київ виділив 20 млн грн на лікарню Міноборони, де відновлюються поранені бійці, - Кличко

"Відвідав один із лікувальних закладів Міністерства оборони. Минулого року на запит закладу столиця спрямувала з бюджету міста цій установі 10 млн грн на заходи зі створення безбар’єрного середовища. Цього року - теж уже 10 млн. Хоча це не комунальний заклад, а Міністерства оборони. Крім того, місто розгляне можливість виділення медзакладу на продовження створення безбар’єрного середовища ще 20 млн грн", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що на території лікарні Міноборони вже облаштували паркову зону, тротуари та під’їзні доріжки до корпусів.

"На території установи облаштували паркову зону, де відпочивають пораненні бійці; тротуари та під'їзні доріжки до корпусів. Встановили лави та урни. Також заклад закупив матеріали для поточного ремонту приміщень. Планують тут і облаштування тротуарів із тактильною плиткою", - зазначив Віталій Кличко.

Він також поспілкувався з пораненими військовими, які лікуються у закладі, та вручив медаль "Честь. Слава. Держава" колишньому працівнику КП "Київпастранс", нині сержанту 111-ї окремої бригади ТРО Олександру Олєщенку.

"Він добровольцем пішов захищати Україну. Брав участь у боях на Донеччині та Луганщині. Більше 2-х років перебував у російському полоні. Був звільнений у червні цього року. Зараз з пораненням ніг перебуває на лікуванні. Київ і надалі робитиме усе можливе, щоб підтримувати наших захисників на передовій та допомагати тим військовим, які повернулися з фронту. А саме - в лікуванні, реабілітації, інтеграції бійців в мирне життя", - наголосив Віталій Кличко.