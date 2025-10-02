ua en ru
Київ виділив 20 млн грн на лікарню Міноборони, де відновлюються поранені бійці, - Кличко

Україна, Четвер 02 жовтня 2025 20:00
Київ виділив 20 млн грн на лікарню Міноборони, де відновлюються поранені бійці, - Кличко Фото: мер Києва Віталій Кличко (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Юлія Бойко

Київська мерія виділила 20 млн грн для створення безбар’єрного середовища в лікарні Міноборони, де відновлюються поранені бійці. Крім того, місто розгляне можливість виділення медзакладу ще стільки ж коштів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко після зустрічі з пораненими військовими.

"Відвідав один із лікувальних закладів Міністерства оборони. Минулого року на запит закладу столиця спрямувала з бюджету міста цій установі 10 млн грн на заходи зі створення безбар’єрного середовища. Цього року - теж уже 10 млн. Хоча це не комунальний заклад, а Міністерства оборони. Крім того, місто розгляне можливість виділення медзакладу на продовження створення безбар’єрного середовища ще 20 млн грн", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що на території лікарні Міноборони вже облаштували паркову зону, тротуари та під’їзні доріжки до корпусів.

"На території установи облаштували паркову зону, де відпочивають пораненні бійці; тротуари та під'їзні доріжки до корпусів. Встановили лави та урни. Також заклад закупив матеріали для поточного ремонту приміщень. Планують тут і облаштування тротуарів із тактильною плиткою", - зазначив Віталій Кличко.

Він також поспілкувався з пораненими військовими, які лікуються у закладі, та вручив медаль "Честь. Слава. Держава" колишньому працівнику КП "Київпастранс", нині сержанту 111-ї окремої бригади ТРО Олександру Олєщенку.

"Він добровольцем пішов захищати Україну. Брав участь у боях на Донеччині та Луганщині. Більше 2-х років перебував у російському полоні. Був звільнений у червні цього року. Зараз з пораненням ніг перебуває на лікуванні. Київ і надалі робитиме усе можливе, щоб підтримувати наших захисників на передовій та допомагати тим військовим, які повернулися з фронту. А саме - в лікуванні, реабілітації, інтеграції бійців в мирне життя", - наголосив Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, в ЗСУ на сьогодні воює понад 150 тисяч киян, щоб підтримати їх, київська мерія запровадила спеціальні програми для військових, ветеранів та членів їхніх родин.

Зокрема, за програмою "Підтримка киян-захисників та захисниць" уже виплачено понад 950 млн грн на лікування, матеріальну підтримку та допомогу родинам бійців.

Крім того, у місті працює Електронний кабінет захисника, де зібрано всю інформацію про пільги, виплати та соцпідтримку. А Київ Мілітарі Хаб надає повний супровід військових та їхніх родин - від юридичної та психологічної підтримки до допомоги з працевлаштуванням та навчанням.

