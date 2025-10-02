ua en ru
Киев выделил 20 млн грн на больницу Минобороны, где восстанавливаются раненые бойцы, - Кличко

Четверг 02 октября 2025 20:00
Фото: мэр Киева Виталий Кличко (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Юлия Бойко

Киевская мэрия выделила 20 млн грн для создания безбарьерной среды в больнице Минобороны, где восстанавливаются раненые бойцы. Кроме того, город рассмотрит возможность выделения медучреждению еще столько же средств.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко после встречи с ранеными военными.

"Посетил одно из лечебных учреждений Министерства обороны. В прошлом году на запрос заведения столица направила из бюджета города этому учреждению 10 млн грн на мероприятия по созданию безбарьерной среды. В этом году - тоже уже 10 млн. Хотя это не коммунальное учреждение, а Министерства обороны. Кроме того, город рассмотрит возможность выделения медучреждению на продолжение создания безбарьерной среды еще 20 млн грн", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что на территории больницы Минобороны уже обустроили парковую зону, тротуары и подъездные дорожки к корпусам.

"На территории учреждения обустроили парковую зону, где отдыхают раненые бойцы; тротуары и подъездные дорожки к корпусам. Установили скамейки и урны. Также заведение закупило материалы для текущего ремонта помещений. Планируют здесь и обустройство тротуаров с тактильной плиткой", - отметил Виталий Кличко.

Он также пообщался с ранеными военными, которые лечатся в заведении, и вручил медаль "Честь. Слава. Государство" бывшему работнику КП "Киевпастранс", ныне сержанту 111-й отдельной бригады ТРО Александру Олещенко.

"Он добровольцем пошел защищать Украину, участвовал в боях в Донецкой и Луганской областях. Более 2-х лет находился в российском плену. Был освобожден в июне этого года. Сейчас с ранением ног находится на лечении. Киев и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы поддерживать наших защитников на передовой и помогать тем военным, которые вернулись с фронта. А именно - в лечении, реабилитации, интеграции бойцов в мирную жизнь", - подчеркнул Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, в ВСУ на сегодня воюет более 150 тысяч киевлян, чтобы поддержать их, киевская мэрия ввела специальные программы для военных, ветеранов и членов их семей.

В частности, по программе "Поддержка киевлян-защитников и защитниц" уже выплачено более 950 млн грн на лечение, материальную поддержку и помощь семьям бойцов.

Кроме того, в городе работает Электронный кабинет защитника, где собрана вся информация о льготах, выплатах и соцподдержке. А Киев Милитари Хаб предоставляет полное сопровождение военных и их семей - от юридической и психологической поддержки до помощи с трудоустройством и обучением.

