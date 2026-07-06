Київ увійшов до топ-10 найменш комфортних міст світу

Аналітики зазначають, що місто вже кілька років поспіль залишається в нижній частині переліку через триваючі бойові дії.

На зниження оцінок також вплинули загальне падіння рівня безпеки, руйнування міської інфраструктури та обмежений доступ жителів до базових послуг.

Загалом цей глобальний індекс оцінює мегаполіси за п’ятьма головними критеріями:

стабільність;

охорона здоров’я;

культура та навколишнє середовище;

освіта;

інфраструктура.

Найкомфортнішим містом світу другий рік поспіль визнано Копенгаген. Разом із ним до першої п'ятірки лідерів увійшли Відень, Мельбурн, Сідней і Цюріх. Високі бали цим мегаполісам забезпечили стабільна безпекова ситуація, якісна медицина й освіта, а також розвинене міське середовище.

Фото: рейтинг комфортності міст (economist.com)

Найнижчу, останню сходинку рейтингу зберіг сирійський Дамаск.

До початку повномасштабного російського вторгнення показники комфорту в столиці були значно вищими. Зокрема, за підсумками 2021 року Київ посідав 117-те місце у цьому рейтингу.

Нагадаємо, у ніч на сьогодні РФ завдала по Україні комбінованого удару, використавши ракети та ударні безпілотники. Найбільших руйнувань зазнали Київ і Київська область, зокрема місто Вишневе.