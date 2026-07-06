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Киев вошел в топ-10 наименее комфортных городов мира

23:05 06.07.2026 Пн
2 мин
Самым комфортным городом в мировом рейтинге остается Копенгаген
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Киев (Getty Images)

Киев вошел в десятку аутсайдеров в рейтинге комфортности городов от The Economist Intelligence Unit, заняв 166-е место из 173.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Economist.

Аналитики отмечают, что город уже несколько лет подряд остается в нижней части перечня из-за продолжающихся боевых действий.

На снижение оценок также повлияли всеобщее падение уровня безопасности, разрушение городской инфраструктуры и ограниченный доступ жителей к базовым услугам.

В целом этот глобальный индекс оценивает мегаполисы по пяти главным критериям:

  • стабильность;
  • здравоохранение;
  • культура и окружающая среда;
  • образование;
  • инфраструктура.

Самым комфортным городом мира второй год признан Копенгаген. Вместе с ним в первую пятерку лидеров вошли Вена, Мельбурн, Сидней и Цюрих. Высокие баллы этим мегаполисам обеспечили стабильная ситуация безопасности, качественная медицина и образование, а также развитая городская среда.

Фото: рейтинг комфортности городов (economist.com)

Самую низкую, последнюю строчку рейтинга сохранил сирийский Дамаск.

К началу полномасштабного российского вторжения показатели комфорта в столице были значительно выше. В частности, по итогам 2021 года Киев занимал 117 место в этом рейтинге.

Напомним, в ночь на сегодня РФ нанесла по Украине комбинированный удар, использовав ракеты и ударные беспилотники. Наибольшие разрушения получили Киев и Киевская область, в частности город Вишневое.

В столице больше всего пострадали Подольский и Дарницкий районы. Между тем, в Вишневом из-за угрозы повторной детонации продолжается эвакуация местных жителей.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в результате ночной атаки баллистическими ракетами на Киев погибла целая семья.

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