У "Київ Цифровий" запустили таємний святковий сервіс: про що йдеться

У мобільному застосунку "Київ Цифровий" з'явився таємний святковий сервіс.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
Згідно з інформацією команди "Київ Цифровий", цьогоріч додаток запрошує містян створювати святковий настрій за допомогою сервісу "Таємний поштарик".
Йдеться про те, що з 25 грудня до 14 січня користувачі можуть:
У відповідь надійде тепле привітання, яке стане нагадуванням про силу єдності та підтримки.
"Станьте Таємним поштариком і підтримайте привітанням на свята. Діліться добрими словами в оновленій версії застосунку. Ваші слова можуть виявитися для когось поштовхом до змін на краще", - закликали громадян.
Уточнюється, що для того, аби "поширити різдвяний настрій містом", потрібно оновити застосунок "Київ Цифровий" до останньої версії.
"Якщо відправите поштівку, то й собі отримаєте від Таємного поштарика. З особливим побажанням, святковою музикою та малюнками українських ілюстраторів", - пояснили користувачам.
Зазначається, що можна також:
"Коли отримаєте поштівку, натисніть "поділитися" та пошерте ваші побажання в соцмережах. Вкажіть хештег #kyivdigital, аби ми не пропустили ваш допис. Вигравайте теплі аксесуари від крамниці Цифрового", - підсумували у повідомленні.
У "Київ Цифровий" запустили сервіс "Таємний поштарик" (інфографіка: kyivcity.gov.ua)
Нагадаємо, "Київ Цифровий" - мобільний застосунок, створений київським комунальним підприємством "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (КП ГІОЦ) у 2021 році на заміну застосунку Kyiv Smart City.
Дехто називає цей багатофункціональний додаток "містом у кишені", адже він дозволяє користувачеві поповнювати зі смартфона транспортну карту, купувати QR-квитки, сплачувати за паркування, повертати евакуйовану автівку, отримувати сповіщення щодо послуг у сфері ЖКГ, голосувати за проекти з благоустрою міста тощо.
До версії 3.0 застосунок "Київ Цифровий" було оновлено у серпні поточного року.
Пізніше у популярний серед українців онлайн-сервіс додали маршрутки Києва. Тож тепер у міському застосунку доступний весь громадський транспорт столиці.
Читайте також, як безкоштовно оформити учнівський квиток через "Київ Цифровий".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.