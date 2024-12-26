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В "Киев Цифровой" запустили тайный праздничный сервис: о чем речь

В "Киев Цифровой" появился тайный праздничный сервис (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В мобильном приложении "Киев Цифровой" появился тайный праздничный сервис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Что известно о праздничном сервисе и как приобщиться

Согласно информации команды "Киев Цифровой", в этом году приложение приглашает горожан создавать праздничное настроение с помощью сервиса "Тайный почтарик".

Речь идет о том, что с 25 декабря по 14 января пользователи могут:

  • создать цифровую открытку
  • выбрать праздничный псевдоним
  • написать пожелания к праздникам
  • отправить их случайному адресату

В ответ поступит теплое поздравление, которое станет напоминанием о силе единства и поддержки.

"Станьте Тайным почтариком и поддержите поздравлением на праздники. Делитесь добрыми словами в обновленной версии приложения. Ваши слова могут оказаться для кого-то толчком к изменениям к лучшему", - призвали граждан.

Уточняется, что для того, чтобы "распространить рождественское настроение по городу", нужно обновить приложение "Киев Цифровой" до последней версии.

"Если отправите открытку, то и себе получите от Тайного почтарика. С особым пожеланием, праздничной музыкой и рисунками украинских иллюстраторов", - объяснили пользователям.

Отмечается, что можно также:

  • делиться открытками в соцсетях
  • участвовать в розыгрыше призов

"Когда получите открытку, нажмите "поделиться" и пошерьте ваши пожелания в соцсетях. Укажите хэштег #kyivdigital, чтобы мы не пропустили ваш пост. Выигрывайте теплые аксессуары от магазина Цифрового", - подытожили в сообщении.

В "Киев Цифровой" запустили сервис "Тайный почтарик" (инфографика: kyivcity.gov.ua)

Напомним, "Киев Цифровой" - мобильное приложение, созданное киевским коммунальным предприятием "Главный информационно-вычислительный центр" (КП ГИВЦ) в 2021 году на замену приложения Kyiv Smart City.

Некоторые называют это многофункциональное приложение "городом в кармане", ведь оно позволяет пользователю пополнять со смартфона транспортную карту, покупать QR-билеты, платить за парковку, возвращать эвакуированную машину, получать уведомления об услугах в сфере ЖКХ, голосовать за проекты по благоустройству города и т.д.

До версии 3.0 приложение "Киев Цифровой" было обновлено в августе текущего года.

Позже в популярный среди украинцев онлайн-сервис добавили маршрутки Киева. Таким образом теперь в городском приложении доступен весь общественный транспорт столицы.

Читайте также, как бесплатно оформить ученический билет через "Киев Цифровой".

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