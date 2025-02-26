У "Київ Цифровий" зʼявилася Мапа безбар’єрних об’єктів: деталі

У застосунку "Київ Цифровий" з’явилася Мапа доступності об’єктів, яка допоможе киянам орієнтуватися у безбар’єрності міських закладів. Нову функцію презентували на першому засіданні Ради безбар’єрності Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Щоб отримати доступ до нової функції, потрібно оновити застосунок "Київ Цифровий".
Користувачі можуть переглядати:
Зараз на Мапі вже понад 1 200 об’єктів, а їхня актуальність буде постійно перевірятися. Функція ще тестується, але з часом список розширюватиметься за рахунок муніципальних та приватних закладів.
"Київ працює над створенням безбар’єрного середовища, щоб місто було комфортним для всіх. "Київ Цифровий" має понад 3,3 млн користувачів, а можливість потрапити на Мапу стане додатковим стимулом для бізнесу робити свої заклади доступними", - заявила заступниця голови КМДА Марина Хонда.
У КМДА зазначили, що у разі неточностей або для доповнення інформації, необхідно звертатися до Контактного центру Києва:
"Київ Цифровий" - це мобільний застосунок, розроблений комунальним підприємством "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (КП ГІОЦ). Він з’явився у 2021 році, замінивши попередній сервіс Kyiv Smart City.
Завдяки широкому функціоналу додаток отримав неофіційну назву "місто у кишені". Він дозволяє користувачам поповнювати транспортну карту та купувати QR-квитки, сплачувати за паркування та повертати евакуйовані авто, отримувати сповіщення щодо послуг ЖКГ, голосувати за проєкти благоустрою міста.
У серпні 2024 року вийшла третя версія застосунку, що додала нові можливості. Невдовзі після оновлення до сервісу додали маршрутки, тож тепер у "Київ Цифровий" доступна інформація про весь громадський транспорт столиці.
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