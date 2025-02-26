В "Киев Цифровий" появилась Карта безбарьерных объектов: детали

В приложении "Киев Цифровий" появилась Карта доступности объектов, которая поможет киевлянам ориентироваться в безбарьерности городских заведений. Новую функцию презентовали на первом заседании Совета безбарьерности Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Чтобы получить доступ к новой функции, нужно обновить приложение "Киев Цифровий".
Пользователи могут просматривать:
Сейчас на Карте уже более 1 200 объектов, а их актуальность будет постоянно проверяться. Функция еще тестируется, но со временем список будет расширяться за счет муниципальных и частных учреждений.
"Киев работает над созданием безбарьерной среды, чтобы город был комфортным для всех. "Киев Цифровий" имеет более 3,3 млн пользователей, а возможность попасть на Карту станет дополнительным стимулом для бизнеса делать свои заведения доступными", - заявила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.
В КГГА отметили, что в случае неточностей или для дополнения информации, необходимо обращаться в Контактный центр Киева:
"Киев Цифровий" - это мобильное приложение, разработанное коммунальным предприятием "Главный информационно-вычислительный центр" (КП ГИВЦ). Оно появилось в 2021 году, заменив предыдущий сервис Kyiv Smart City.
Благодаря широкому функционалу приложение получило неофициальное название "город в кармане". Оно позволяет пользователям пополнять транспортную карту и покупать QR-билеты, платить за парковку и возвращать эвакуированные авто, получать уведомления об услугах ЖКХ, голосовать за проекты благоустройства города.
В августе 2024 года вышла третья версия приложения, которая добавила новые возможности. Вскоре после обновления в сервис добавили маршрутки, и теперь в "Киев Цифровий" доступна информация обо всем общественном транспорте столицы.
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